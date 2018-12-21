Электрический кроссовер Jaguar пришел в Россию

России начались продажи нового кроссовера Jaguar I-PACE — первого полностью электрического представителя семейства автомобилей Pace. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 21 января.

Электрокар сочетает динамику, решения на базе искусственного интеллекта и универсальность пятиместного SUV. Литий-ионная батарея емкостью 90 киловатт в час, которая использует в своей работе 432 энергоячейки, обеспечивает запас хода до 470 километров (цикл WLTP).

Зарядить батарею с нуля до 80 процентов можно за 40 минут с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку или за 90 минут через точку в 50 киловатт. При домашней зарядке через AC-точку (7 киловатт) потребуется чуть более 10 часов. Быстрая передача крутящего момента, присущая электрокарам, позволяет новому электрическому SUV Jaguar разогнаться с нуля до 100 километров в час за 4,8 секунды.

Прочный кузов на базе алюминиевой архитектуры и широкий диапазон систем безопасности и помощи водителю позволил I-Pace завоевать высший балл в рейтинге Euro NCAP.

Кроссовер представлен в России в комплектациях S, SE и HSE, а также в специальной модификации First Edition. Клиент получает гарантию на автомобиль на три года при пробеге до 100 000 километров. На батарею действует гарантия восемь лет или до 160 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше), покрывающая падение работоспособности аккумулятора ниже 70 процентов.

Стартовая стоимость I-PACE с сервисным пакетом, покрывающим все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение пяти лет или до достижения пробега 120 000 километров, в России составляет 6 107 000 рублей.