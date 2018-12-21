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В МИД прокомментировали решение Киева учредить праздник в честь Бандеры 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ сожалеет, что западные кураторы Киева, международные организации и правозащитные структуры не реагируют на учреждение на Украине "дня Бандеры"
Верховная рада Украины ранее приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — 110-я годовщина со дня рождения лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*, УПА) Степана Бандеры.
"Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о "демократических ценностях", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поклонение "подобного рода гнусным историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу", большая часть которого не считает Бандеру своим "героем", но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей.
"Рассчитываем, что следующее поколение украинских политиков будет более избирательно относиться к трактовке событий прошлого и не станет переписывать его под свои конъюнктурные потребности, как это делает нынешний киевский режим", — добавили в МИД РФ.
* Организация запрещена в России
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