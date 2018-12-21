У 101-летнего ветерана войны украли деньги на похороны

В Чертанове ограбили ветерана Великой Отечественной войны. У пенсионерки украли деньги, которые она копила на похороны. Неизвестные представились соцработниками. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.