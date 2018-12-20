Киркоров рассказал, на чем привык экономить

Известный певец Филипп Киркоров признался, что привык экономить на отдыхе. При этом он имеет в виду вовсе не деньги, а время. Музыканту все время кажется, что если он куда-то уедет отдыхать, то пропустит что-то очень важное и интересное. Киркоров признается, что время, к сожалению, течет очень быстро. Музыкант часто стоит перед выбором, поехать отдохнуть или, к примеру, записать новый клип или альбом. Он всегда выбирает в таком случае работу. Певец признался, что в своей жизни он слишком много времени уделил работе, мало что оставив для радости жизни.

Киркоров отметил, что он очень сильно изменился с появлением детей. Он понял, что делу все-таки не время, а час. Он уверен, что детям никто не заменит общение с родителями. Разговоры с близкими для них очень важны и родители должны, как можно больше времени проводить со своими чадами.