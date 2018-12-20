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Путин прокомментировал внешнюю политику Турции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
ПУТИН: МЫ ЦЕНИМ НЕЗАВИСИМУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ТУРЦИИ, НЕСМОТРЯ НА ЧЛЕНСТВО В НАТО, НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТАК И ПРОДОЛЖИТСЯ
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Другое , НАТО , РИА Новости , Турция
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