Женщина отказалась «чпокнуть» пенсионера и получила взыскание

Скандал в правительстве Камчатского края , сотрудницы которого хотели «чпокнуть» дротиком пенсионера, получил продолжение. Внутренняя комиссия по этике после увольнения первой участницы инцидента сочло слишком ценным сотрудников вторую и вынесла ей дисциплинарное взыскание.

При этом в госучреждении старательно подчёркивают, что женщины не являются чиновницами, так как не находятся в статусе госслужащих. Обе на момент появления в интернете резонансного видеоролика работали на контрактной основе.

«В ходе длительного рассмотрения вопроса комиссия решила ограничиться дисциплинарным взысканием в виде замечания», — цитирует «URA.RU» директора краевого госучреждения «Центр финансового обеспечения» Валентину Дубровскую.

При этом она отметила, что настаивала на увольнении второй сотрудницы.

Инцидент произошёл 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского. К зданию правительства пришёл пожилой мужчина с обрезом ружья и шестью патронами. Как ранее сообщал News.ru, попытки пенсионера проникнуть в здание женщины снимали из окна кабинета. Одна из них за кадром сказала фразу, которая буквально «взорвала» интернет: «Это только дротиком, как животное, чпок… Чтобы он отрубился».

Предложение, впрочем, не было поддержано её коллегой.