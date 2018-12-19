Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой 

На позициях украинских силовиков на мариупольском направлении подняли флаг со свастикой; видео, на котором военнослужащий ВСУ размахивает флагом, сопровождается немецким маршем.
Видео опубликовано в Telegram-канале Kotsnews, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его данным, видео сделано на мариупольском направлении. По неподтвержденой информации, позывной человека, который размахивает флагом со свастикой, — Борух.
Автор видео за кадром произносит: «Слава Четвертому рейху!»
Флаг в руках украинского силовика представляет собой повторение имперского военного флага Германии, который использовался с 1935 по 1945 годы, только вместо красного цвета используются национальные украинские цвета, а вместо креста в углу — герб Украины.
Ранее в Сети появилось фото украинского президента Петра Порошенко рядом с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС. Позже военный объяснил, что якобы считал символику разновидностью пиратского флага.
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