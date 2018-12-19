Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские курьеры и таксисты получат бесплатные смартфоны 

Ридус 2 часа назад
Московские курьеры и таксисты получили приятный бонус — бесплатные смартфоны и планшеты для рабочих задач. Такую услугу предоставляет сервис «Рентмобил». Благодаря ему улучшится обратная связь между компаниями и их клиентами, без дополнительных затрат для обеих сторон.
За предоставляемые «Рентмобилом» гаджеты платят партнеры-контрагенты. В этом состоит главное отличие от стандартной аренды смартфонов, которая обходится корпорациям в 80−120 рублей в сутки за каждое устройство. Единственное условие — курьер или таксист должен выполнить число заказов, указанное в договоре.
Директор по маркетингу «Рентмобила» Заур Зелимханов считает, что сервис должен внести свой вклад в цифрофизацию мегаполисов, но при этом переложить расходы с клиентов на компании-агрегаторы.
В Москве достаточно крупных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы их таксисты или курьеры выполняли больше заказов, а это возможно только с современными коммуникационными возможностями. В частности, это проекты Mail.ru Group, сейчас сервис доступен для сотрудников DeliveryClub, Rutaxi, Ситимобил, — Заур Зелимханов.
Сервис «Рентмобил» работает в Москве с октября 2018 года в тестовом режиме, а уже в начале 2019-го года придет в Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
Ридус: последние новости
Вся правда о выдворении из России Елены Бойко В онкоцентре имени Блохина обнаружены тела неопознанных больных По фактам: 30 лучших русских альбомов 2018 года — первая десятка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили «отомстить» России за инцидент в Крыму265
МИД ответили на ультиматум США по ДРСМД5
Четырем украинским морякам вынесли вердикт23
Полиция сорвала выступление еще одной группы
ВСУ обстреляли Донецк из минометов1
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
03:22
Грузинский певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение