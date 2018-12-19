Московские курьеры и таксисты получат бесплатные смартфоны

Московские курьеры и таксисты получили приятный бонус — бесплатные смартфоны и планшеты для рабочих задач. Такую услугу предоставляет сервис «Рентмобил». Благодаря ему улучшится обратная связь между компаниями и их клиентами, без дополнительных затрат для обеих сторон.

За предоставляемые «Рентмобилом» гаджеты платят партнеры-контрагенты. В этом состоит главное отличие от стандартной аренды смартфонов, которая обходится корпорациям в 80−120 рублей в сутки за каждое устройство. Единственное условие — курьер или таксист должен выполнить число заказов, указанное в договоре.

Директор по маркетингу «Рентмобила» Заур Зелимханов считает, что сервис должен внести свой вклад в цифрофизацию мегаполисов, но при этом переложить расходы с клиентов на компании-агрегаторы.

В Москве достаточно крупных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы их таксисты или курьеры выполняли больше заказов, а это возможно только с современными коммуникационными возможностями. В частности, это проекты Mail.ru Group , сейчас сервис доступен для сотрудников DeliveryClub, Rutaxi, Ситимобил, — Заур Зелимханов.

Сервис «Рентмобил» работает в Москве с октября 2018 года в тестовом режиме, а уже в начале 2019-го года придет в Санкт-Петербург, Казань и Сочи.