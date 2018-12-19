Фигурантку дела о хищении 330 миллионов у «Роскосмоса» выпустили из СИЗО

Фигурантка дела о хищении 330 миллионов рублей у «Роскосмоса» Екатерина Аверьянова пошла на сделку со следствием. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает ТАСС

По данным источника агентства, руководитель дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Аверьянова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим следствие решило смягчить ей меру пресечения.

Накануне Бабушкинский суд Москвы изменил Аверьяновой меру пресечения с содержаниея под стражу на домашний арест.

Помимо Аверьяновой, обвиняемыми по делу о хищении у «Роскосмоса» проходят председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков , а также бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский . По данным следствия, они в течение двух лет похищали деньги «Роскосмоса», заключая сторонние договоры на оказание юридических услуг, хотя работу на самом деле выполняли штатные сотрудники.

В июле на предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски по делу о государственной измене, по результатам которых был арестован 74-летний ученый Виктор Кудрявцев. По версии следствия, в 2013 году он передавал разведке одной из стран НАТО информацию о разработках гиперзвукового оружия.

Защита Кудрявцева утверждала, что он не уклонялся от утвержденной программы сотрудничества и делился с коллегами только той информацией, которая уже была открыта.