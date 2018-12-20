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Путин призвал не справляющихся с нацпроектами чиновников освободить кресла 

Российская Газета + ещё 25 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Путина попросили прокомментировать сомнения экспертов на эту тему.
— Вы меня заставляете сказать несколько слов о целесообразности нацпроектов, — отреагировал глава государства. Он вкратце объяснил, зачем вообще нужны нацпроекты.
Именно в них заложен необходимый стране прорыв — ведь России, напомнил Путин, надо «прыгнуть» в новый технологический уклад.
И для этого нужно концентрировать ресурсы на важнейших направлениях развития.
— Как организовать работу, просто раздать деньги? Можно как угодно называть планы развития, мы их назвали национальными проектами, — пояснил он, добавив, что без четкой постановки целей невозможно добиться результата.
Именно поэтому и были созданы нацпроекты. Однако президент не стал отрицать ряд сложностей. Дело в том, что есть вопросы к контролю над исполнением масштабных проектов. Этот контроль должен быть действенным, уверен Путин.
— Есть проблемы, это правда, и мы над ними работаем, — заверил он.
Некоторые говорят, что реализовать их невозможно. Тем, кто не верит, что сможет эффективно работать над нацпроектами, президент посоветовал освободить места для «оптимистов». То есть для тех, что чувствует, что реально сможет поработать над исполнением поставленных задач.
Глава государства отметил, что «не видит» в регионах тех, кто говорит, что это невозможно.
— Я очень рассчитываю на хорошую, консолидированную работу, слаженную работу федерального центра и регионов, — сказал Путин.
При этом он признал необходимость скорректировать ряд показателей по нацпроектам по предложению регионов.
— Коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели, — добавил президент.
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