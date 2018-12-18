Запашный отверг обвинения в нападках на цирковой проект группы «Сафмар»

МОСКВА , 18 декабря. / ТАСС /. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отверг обвинения в нападках на цирковой проект промышленно-финансовой группы "Сафмар".

"Мне не за что просить прощения, никаких угрызений совести у меня нет, никакого вранья с моей стороны не было, я не замешан ни в одной схеме… Его [Гуцериева] команда уже аккуратно начинает намекать, что я действую по указке его ближайших конкурентов или даже врагов, и максимум на что я готов — это войти в контакт, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но точно приносить извинения я не вижу нужды, дабы нигде не врал", — заявил он ТАСС.

История конфликта

Ранее на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина Запашный выступил против ведущегося семьей Гуцериевых строительства постоянной площадки для Cirque du Soleil в Сколково. По его словам, появление такой площадки в 2019 году анонсировал Гуцериев. По мнению Запашного, ее появление "негативно скажется, и не только на российском цирке, но и российском спорте в том числе".

Cirque du Soleil в свою очередь, отметил что площадка строится под многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не под стационарный театр канадского цирка.