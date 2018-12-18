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Экс-глава «Правого сектора» убит
Экс-глава «Правого сектора» убит

В башнях Москва-Сити накрыли подпольное казино 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Фото: ТАСС
В «Москва-Сити» правоохранители накрыли нелегальное игорное заведение, которое обслуживало только состоятельных клиентов сообщает телеграм-канал Mash.
Предприниматели развернули противозаконную деятельность в башне «Москва» с размахом. В помещениях казино полицейские обнаружили 19 игровых автоматов и несколько покерных столов. Известно, что организаторы тщательно подходили к подбору игроков. Секьюрити пропускали только проверенных людей по специальным спискам.
В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного проведения азартных игр.
Это не первое казино, обнаруженное полицейскими в здании комплекса «Москва-Сити». Весной 2016 года правоохранители пресекли деятельность подобного заведения на 58 этаже высотного строения на Пресненской набережной, где трое апартаментов были объединены в одно помещение общей площадью более 800 квадратных метров. В ходе спецоперации силовики изъяли несколько покерных столов и задержали 40 человек, в том числе и организаторов незаконного бизнеса. По информации МВД, доход от подпольного казино исчислялся суммой в 10 миллионов рублей в месяц.
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