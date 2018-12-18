В Стерлитамаке полиция ищет злоумышленников, вырубивших ели с могилы главного архитектора

УФА , 18 декабря. / ТАСС /. Управление МВД по Башкирии проводит проверку в отношении лиц, причастных к вырубке ели на кладбище в Стерлитамаке . Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили о попытке установить на городской площади Стерлитамака ель, спиленную с могилы главного архитектора города. «В управлении МВД России по городу Стерлитамак сегодня зарегистрировано сообщение о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к данному происшествию. После проверки будет решен вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении полиции.

В свою очередь власти Стерлитамака сообщили, что по городу установлено 10 елей, которые предоставлены жителями одного из микрорайонов. «Ни одна из 10 установленных на городских площадях елей не срублена на кладбище. Кроме того, никаких жалоб от родственников по этому поводу не поступало», — пояснил ТАСС заместитель главы городской администрации Альберт Шайхутдинов, добавив, что они готовы показать место, откуда спилены эти ели.