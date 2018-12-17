Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище

Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.

Как сообщил изданию очевидец, место для сруба было выбрано на старом погосте вдоль Стерлибашевского тракта, где «зимой народу почти нет». Рабочие увезли ель на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год. Уже потом выяснилось, что ее доставили в микрорайон Строймаш. Видимо, человеческая глупость настолько сильна, что до леса рабочие просто поленились доехать», — поведал мужчина.

После того, как выяснилось происхождение ели, дерево распилили и выкинули, а на его место установили другое — «страшное, высохшее, желтое», по словам местных жителей.

По информации издания, в управлении МВД России по Стерлитамаку начали поиск причастных к самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.

Ранее начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города Чебаркуля (Челябинская область) уволили после того, как он дал указание спилить новогоднюю елку для главной площади на одной из соседних улиц. «История с елкой стала последней каплей. Ранее были и другие претензии», — прокомментировал решение мэр Сергей Ковригин.