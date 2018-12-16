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Николаев испытал неловкость перед Мастроянни за свою известность 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев, отмечающий 70-летний юбилей, рассказал, что благодаря невероятному успеху «Утренней почты» он был дружен почти со всеми знаменитостями в стране. В 70-ые годы исполнителям достаточно было хотя бы один раз показаться в «Утренней почте», чтобы проснуться знаменитыми, пишет «СтарХит».
Сам Николаев к своей фантастической популярности относится спокойно, а иногда, по его словам, даже испытывал чувство неловкости. Так было, в частности, когда он затмил собой звезду мирового кинематографа Марчелло Мастроянни. Итальянец снимался «в фильме „Очи черные“ у Никиты Михалкова. В перерыве между съемками по просьбе режиссера Николаев показывал актеру Санкт-Петербург (тогда Ленинград).
»И вот мы идем по набережной Невы. Вдруг из-за угла выбегают человек пять подростков и кричат:
«Ой, Юрий Николаев!» И бегут ко мне с ручками, с бумажками за автографами. Я стою рядом с Марчелло Мастроянни весь бордового цвета и подписываю эти автографы», — рассказал телеведущий.
По его словам, ситуация спровоцировала неловкую паузу. И тут Мастроянни сказал:
«Юр, да все нормально, это другое поколение, они не видели моих фильмов. Они знают телевизор, тебя».
Но, как признается Николаев, ему «было тогда жутко стыдно».
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