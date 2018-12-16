Владимир Соловьев обрушился с критикой на Прохора Шаляпина

Владимир не понимает, почему певец и его девушка известнее, чем истинные герои России. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин?», — возмущался журналист во время записи своего авторского шоу «Полный контакт».