Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал представителей современного шоу-бизнеса. На этот раз журналист «раскатал» Прохора Шаляпина, который вместе со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской стали участниками свежего выпуска проекта Андрея Малахова «Прямой эфир».
Владимир не понимает, почему певец и его девушка известнее, чем истинные герои России. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин?», — возмущался журналист во время записи своего авторского шоу «Полный контакт».