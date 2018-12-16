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Владимир Соловьев обрушился с критикой на Прохора Шаляпина 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал представителей современного шоу-бизнеса. На этот раз журналист «раскатал» Прохора Шаляпина, который вместе со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской стали участниками свежего выпуска проекта Андрея Малахова «Прямой эфир».
Владимир не понимает, почему певец и его девушка известнее, чем истинные герои России. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин?», — возмущался журналист во время записи своего авторского шоу «Полный контакт».
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