Умер артист «Кривого зеркала» Обид Асомов

Постоянный участник передачи «Кривое зеркало» Обид Асомов скончался 14 декабря в возрасте 55 лет. Об этом сообщает Евгений Петросян на своей странице в инстаграме.

По его словам, эта новость поразила его в самое сердце.

"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня", — отметил Петросян.

Он добавил, что многочисленные номера в его исполнении будут еще долго жить на российских экранах.

"Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", — подчеркнул Петросян.

По сообщению пресс-службы Минздрава , артист скончался от ишемической болезни сердца.

Ранее сообщалось, что умер мультипликатор «Джентльмен-шоу» и «Каламбура».