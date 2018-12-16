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Умер артист «Кривого зеркала» Обид Асомов 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Постоянный участник передачи «Кривое зеркало» Обид Асомов скончался 14 декабря в возрасте 55 лет. Об этом сообщает Евгений Петросян на своей странице в инстаграме.
По его словам, эта новость поразила его в самое сердце.
"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня", — отметил Петросян.
Он добавил, что многочисленные номера в его исполнении будут еще долго жить на российских экранах.
"Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", — подчеркнул Петросян.
По сообщению пресс-службы Минздрава, артист скончался от ишемической болезни сердца.
Ранее сообщалось, что умер мультипликатор «Джентльмен-шоу» и «Каламбура».
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