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ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов 

Российская Газета + ещё 36 30 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердили, что ограничения на участие представителей крупного российского бизнеса в ежегодной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе, сняты. Заявление по этому поводу распространила Женевская штаб-квартира ВЭФ.
"Для того, чтобы заниматься решением неотложных глобальных вопросов, на этой ежегодной встрече нам нужны все заинтересованные стороны", — приводят слова управляющего директора Давосского форума Алоиса Цвингги РИА Новости.
Крупным российским бизнесменам, попавшим под санкции, организаторы форума обещают оказать полную поддержку и обеспечить их «легитимное участие».
Ежегодная встреча Всемирного экономического форума объединяет лидеров мирового сообщества. В начале каждого года главы и члены более 100 правительств, руководители 1000 ведущих мировых компаний, лидеры международных организаций и ведущие мировые эксперты собираются вместе, чтобы определить приоритеты и сформировать глобальные, промышленные и региональные повестки.
Ранее СМИ сообщали, что представителям крупного российского бизнеса, которые оказались под санкциями, — Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину — может быть отказано в приглашении на очередную встречу в Давосе. После этого российская делегация решила байкотировать форум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.
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