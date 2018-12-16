ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердили, что ограничения на участие представителей крупного российского бизнеса в ежегодной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе , сняты. Заявление по этому поводу распространила Женевская штаб-квартира ВЭФ.

"Для того, чтобы заниматься решением неотложных глобальных вопросов, на этой ежегодной встрече нам нужны все заинтересованные стороны", — приводят слова управляющего директора Давосского форума Алоиса Цвингги РИА Новости

Крупным российским бизнесменам, попавшим под санкции, организаторы форума обещают оказать полную поддержку и обеспечить их «легитимное участие».

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума объединяет лидеров мирового сообщества. В начале каждого года главы и члены более 100 правительств, руководители 1000 ведущих мировых компаний, лидеры международных организаций и ведущие мировые эксперты собираются вместе, чтобы определить приоритеты и сформировать глобальные, промышленные и региональные повестки.