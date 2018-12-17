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В РФ оценили приглашение российских бизнесменов на форум в Давосе 

Российская Газета + ещё 61 1 час назад
Фото: Российская Газета
Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сняли запрет на участие в нем бизнесменов из РФ, пригласив их. В России приветствуют такое решение, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отметив, что это доказывает независимость форума.
По словам главы Минэкономразвития, Россия спокойно переживет участие или неучастие в Давосском форуме. «А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — не независимая и может управляться извне», — подчеркнул Макси Орешкин, чьи слова приводит РИА Новости.
Напомним, в начале ноября организаторы ВЭФ запретили участвовать в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, попавших в санкционный список США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли им в экономическом форуме в Давосе или нет. Глава государства также подчеркнул, что отсутствие российских участников на Давосской площадке не скажется на авторитете России в мировой экономике.
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