В Минэкономразвития ответили на вопрос об участии Орешкина в Давосском форуме

«Решение об участии представителей правительства РФ во Всемирном экономическом форуме в Давосе принимает председатель правительства России», — отметили в министерстве.

Накануне управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги заявил, что организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019. По его словам, организаторы предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями, если они войдут в состав российской делегации.