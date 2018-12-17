В Минэкономразвития ответили на вопрос об участии Орешкина в Давосском форуме 

Решение об участии представителей правительства во Всемирном экономическом форуме в Давосе примет премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили RNS в пресс-службе Минэкономразвития в ответ на вопрос, планирует ли глава ведомства Максим Орешкин участвовать в форуме.
«Решение об участии представителей правительства РФ во Всемирном экономическом форуме в Давосе принимает председатель правительства России», — отметили в министерстве.
Накануне управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги заявил, что организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019. По его словам, организаторы предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить легальность пребывания на форуме россиян под санкциями, если они войдут в состав российской делегации.
Ранее в ноябре, по данным издания FT, организаторы форума в Давосе сообщили основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется. Позднее организаторы форума сняли ограничения с российских бизнесменов, писали «РИА новости» со ссылкой на источник.