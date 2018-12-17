Песков предположил, как можно компенсировать контакты бизнесменов в Давосе

В свою очередь организаторы ВЭФ сообщили, что предпримут необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям». Издание The Bell в понедельник со ссылкой на свои источники написало, что организаторы намерены убедиться, что граждане США — гости форума или люди, которые имеют отношение к его организации — не будут взаимодействовать с лицами под санкциями, начиная от вопросов их участия в панелях форума, заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.

"В данном случае форум предпочитает очень внимательно относиться к теме вот этих вот ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов, в отношении некоторых наши предпринимателей. И они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них", — сказал Песков журналистам.

В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать предпринимателями из других стран. Как вы знаете, «свято место пусто не бывает», поэтому какие-то модальности работы будут вырабатываться", — добавил Песков.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.