Песков предположил, как можно компенсировать контакты бизнесменов в Давосе 

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские предприниматели легко смогут компенсировать контакты с американскими бизнесменами в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе встречами с представителями других стран, поскольку «свято место пусто не бывает», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В начале ноября стало известно, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. На этом фоне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если эти ограничения сохранятся. В субботу источник в правительстве сообщил РИА Новости, что официальная делегация поедет на форум, поскольку запрет снят.
В свою очередь организаторы ВЭФ сообщили, что предпримут необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям». Издание The Bell в понедельник со ссылкой на свои источники написало, что организаторы намерены убедиться, что граждане США — гости форума или люди, которые имеют отношение к его организации — не будут взаимодействовать с лицами под санкциями, начиная от вопросов их участия в панелях форума, заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.
"В данном случае форум предпочитает очень внимательно относиться к теме вот этих вот ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов, в отношении некоторых наши предпринимателей. И они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них", — сказал Песков журналистам.
В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать предпринимателями из других стран. Как вы знаете, «свято место пусто не бывает», поэтому какие-то модальности работы будут вырабатываться", — добавил Песков.
Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.