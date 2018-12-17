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Организаторы форума в Давосе официально сняли запрет на участие россиян 

РИА Новости + ещё 56 43 минуты назад
Фото: ИноСМИ
ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие бизнесменов из РФ, это доказывает независимость форума, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, организаторы форума в Давосе официально уведомили российских бизнесменов, которым раньше запретили участие, что они приглашены на форум.
Орешкин рассказал, что на ежегодном собрании Глобальных советов по вопросам будущего Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Дубае в ноябре общался с руководством форума. «Мы попытались донести, что это вопрос не российского участия или неучастия, а вся эта ситуация — это вопрос скорее сохранения или несохранения статуса независимой площадки для Всемирного экономического форума», — сказал Орешкин.
Он пояснил, что в такой постановке вопроса — это, скорее, проблема для них, чем для России. «Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — не независимая и может управляться извне. Поэтому коллеги услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем», — добавил министр.
Отвечая на вопрос о том, была ли официально доведена до российской стороны информация о снятии ограничений в отношении бизнесменов из РФ, Орешкин сказал, что организаторы форума сообщили о том, что «есть формат, в котором коллеги смогут поучаствовать, и они приглашены на форум».
В начале ноября организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. На этом фоне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если эти ограничения сохранятся. В субботу источник в правительстве сообщил РИА Новости, что официальная делегация поедет на форум, поскольку запрет снят.
В свою очередь организаторы ВЭФ сообщили, что предпримут необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям».
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