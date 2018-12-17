Организаторы форума в Давосе официально сняли запрет на участие россиян

Орешкин рассказал, что на ежегодном собрании Глобальных советов по вопросам будущего Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Дубае в ноябре общался с руководством форума. «Мы попытались донести, что это вопрос не российского участия или неучастия, а вся эта ситуация — это вопрос скорее сохранения или несохранения статуса независимой площадки для Всемирного экономического форума», — сказал Орешкин.

Он пояснил, что в такой постановке вопроса — это, скорее, проблема для них, чем для России. «Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — не независимая и может управляться извне. Поэтому коллеги услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, была ли официально доведена до российской стороны информация о снятии ограничений в отношении бизнесменов из РФ, Орешкин сказал, что организаторы форума сообщили о том, что «есть формат, в котором коллеги смогут поучаствовать, и они приглашены на форум».

В свою очередь организаторы ВЭФ сообщили, что предпримут необходимые меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян «полностью соответствовало текущим правовым условиям».