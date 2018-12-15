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Давос снял ограничения с российских бизнесменов 

Газета.Ru + ещё 28 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе приняли решение о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в ВЭФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.
Снятые ограничения предполагают, что российская делегация посетит Давос — такое условие Россия ставила для участия в форуме.
"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил источник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены вправе сами решать, принимать ли им участие в экономическом форуме в Давосе.
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