Давос снял ограничения с российских бизнесменов 

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе приняли решение о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в ВЭФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.
Снятые ограничения предполагают, что российская делегация посетит Давос — такое условие Россия ставила для участия в форуме.
"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил источник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены вправе сами решать, принимать ли им участие в экономическом форуме в Давосе.