Давос снял ограничения с российских бизнесменов

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе приняли решение о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в ВЭФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

Снятые ограничения предполагают, что российская делегация посетит Давос — такое условие Россия ставила для участия в форуме.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил источник.