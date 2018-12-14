Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США , прибыв в Венесуэлу , почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса?

Российские Ту-160 в Венесуэле столь глубоко впечатлили США. Так, накануне американский посол в Колумбии Кевин Уитакер рассказал, что эти самолеты не представляют угрозы для США. По его словам, нельзя считать провокацией «самолеты такого возраста», ведь «они реально из музея».

Напомним, 10 декабря два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении транспортника Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 совершили трансатлантический беспосадочный перелет на высоте 10–11 тыс. метров и приземлились в Венесуэле. Там они осуществляли учебные полеты совместно с венесуэльскими ВВС. Как писала газета ВЗГЛЯД , цели такой переброски — тренировка наших ВКС, проверка технических возможностей Ту-160, а также политический сигнал США, вознамерившимся выйти из ДРСМД.

Не совсем понятно, конечно, с чего это вдруг американский дипломат решил попробовать свои силы в качестве военного эксперта. «Любой человек может говорить что угодно, я не уверен, что он хорошо знает нашу технику», — заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий генерал-майор Владимир Попов

Причем особенно экстравагантными кажутся эти заявления на фоне того, что подобные самолеты самих США не слишком выделяются новизной. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что американские стратегические бомбардировщики B-52, которые американцы собираются эксплуатировать до 2040 года, не новее Ту-160. «Ту-160 среди стратегических бомбардировщиков числятся среди „молодых“, а не старых самолетов. Самолет прошел модернизацию, и ему принадлежит ряд рекордов, которые он побил у своего прямого конкурента — американского самолета B-1B», — сказал Леонков газете ВЗГЛЯД, напомнив, что в последний раз свою эффективность Ту-160 продемонстрировали в Сирии

«Все эти заявления из области пропаганды. Если мы говорим про летно-технические характеристики Ту-160, то ничего такого аналогичного у американцев нет. По скорострельности Ту-160 превышает B-1B в два раза. Если мы говорим о режиме форсажа, то Ту-160 держит его 45 минут, а B-1B уступает ему в этом. По дальности перелета, по высоте полета и количеству нагрузки тоже побил», — напомнил эксперт. По его словам, сейчас американцы собираются создавать стратегический бомбардировщик B-21 Raider на базе бомбардировщика B-2. «По схеме это летающее крыло, но по сравнению со сверхзвуковым реактивным бомбардировщиком — это как сопоставлять обычный автомобиль со скоростным болидом Формулы-1», — считает Леонков.

На сегодняшний день Ту-160 — это самолет 21 века, модернизацию которого готовит Казанский завод , подчеркнул в свою очередь Попов: «По номенклатуре используемых боеприпасов этот самолет уникальный, он может использовать от бомб времен Великой Отечественной войны до современных гиперзвуковых ракет. Американский B-52 летает 50 лет и пережил несколько модернизаций. А у нашего самолета со дня первых испытаний едва 30 лет набегает, есть возможность его модернизации и использования многие, многие годы».

Что еще более интересно, эти древние и неопасные, по словам американцев, самолеты почему-то вдруг вызвали в Вашингтоне полноценную истерику. Так, представители Пентагона назвали перелет «провокационным», напомнив, что это уже седьмой перелет Ту-160 в Южную Америку за последние семь месяцев. «Он (Путин) явно пытается предупредить США, что он может „играть в нашем дворе“ и что Россия сохраняет значительный военный потенциал», — подчеркнул бывший помощник минобороны США Дерек Шоллет.

Госсекретарь США Майк Помпео пошел еще дальше: « Российское правительство послало свои бомбардировщики через весь мир в Венесуэлу. Российский и венесуэльские народы должны видеть это так, как оно есть: два коррумпированных правительства транжирят общественные средства и подавляют свободу, пока их население страдает».

И только пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс немного успокоила соотечественников, сообщив, что Венесуэлу самолеты ВКС «покинут в пятницу и вернутся в Россию».

Откуда же такая паника? Столь истерическую реакцию США на появление Ту-160 в Венесуэле Алексей Леонков объяснил желанием Вашингтона «подлить маслица на мельницу русофобии», а также еще раз назвать Россию «страной-бензоколонкой, которая ничего не может сделать». «Россия — единственная в мире страна, которая может остановить агрессивность Америки», — подчеркнул Леонков, добавив, что именно поэтому она и является таким раздражителем для американцев.

Владимир Попов считает, что данные учения не устраивают США из-за того, что у них в «подбрюшии» оказываются стратегические ударные силы России. Несмотря на то, что на сегодняшний день это всего два самолета, они боятся, что такие учения начнут проходить на постоянной основе, полагает собеседник.

Леонков же отметил, что американцы отвыкли от того, что к их границам кто-то подходит, так как «привыкли считать, что находятся над всем миром». Действительно, за всю историю США к их границам приближались военные силы только СССР, например, во время Карибского кризиса.

«За последние 25 лет они привыкли, что наши воздушно-космические войска не появлялись в и над Мировым океаном, хотя раньше мы работали там достаточно интенсивно. На базы Кубы регулярно летали наши Ту-95, туда подходили корабли, была ротация войск, и определенные базы там находились», — напомнил в свою очередь Попов. С развалом СССР все успокоилось, и для американцев наступили приятные времена, однако сегодня все изменилось и США придется привыкать к тому, что мир не однополярный, считает эксперт.

Леонков убежден, что подобные истерики американцев будут продолжаться постоянно, потому что США «оторваны от реальности» и считают себя исключением из правил, никому, кроме себя, не позволяя исключений. Примером таких исключений стало, например, решение США отправить свой эсминец к Владивостоку, то есть к непосредственным границам России, а не за 5 тыс. км, как в случае с Ту-160 в Венесуэле. Да и про американские вооружения, например в Прибалтике, не стоит забывать.

В то же время дело тут не только в политической риторике. С военной точки зрения страхи США вполне обоснованны. Основным арсеналом такого самолета служит крылатая ракета большой дальности — Х-101 (Х-102 в ядерном варианте), подчеркнул Леонков. Поэтому дистанция в 5 тыс. километров для российского бомбардировщика — рабочая.

Подобные ракеты создаются с учетом преодоления любой противоракетной обороны и нанесения скрытого удара по потенциальному противнику, добавил Леонков. Правда, Владимир Попов пояснил, что о стопроцентной гарантии преодоления американской ПРО речи, конечно, не идет. «Когда организуется прорыв ПВО — дело другое, а когда преодоление мы только подразумеваем, то шансы 50 на 50», — пояснил он.

По мнению Попова,

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из Венесуэлы, но для этого нужно посылать туда не два самолета, а двадцать два, чтобы авиабаза полностью обслуживала этот район.

«Если будет наноситься ядерный удар, то два-три ядерных боеприпаса должны быть на каждом самолете, в виде крылатой ракеты или авиационной бомбы, чтобы был реально угрожаемый для страны разрушительный потенциал. Если использовать обычные средства поражения, то есть стратегические бомбардировщики авиационным полком нанесут удар по десятку объектов инфраструктуры другого государства, то тоже мало не покажется», — подчеркнул эксперт.

В то же время Леонков считает, что гонять бомбардировщики в Венесуэлу для гипотетического нанесения удара по США выглядело бы не совсем рационально. «Задачи такого масштаба решаются другими средствами и вооружениями — межконтинентальными баллистическими ракетами», — считает он.

Кроме того, эксперт отметил, что бомбардировщики прилетали в Венесуэлу без вооружений, так как «летать по всему миру с оружием» никогда не будет входить в планы России. А визит совершался ради тренировки экипажей. «Это является обычной практикой для тех же самых американцев. Они свои B-52 и другие самолеты гоняют по всему миру, но почему-то это не вызывает такого ажиотажа, который случается с нашими самолетами», — отметил Леонков.

Попов также подчеркнул, что эти учения пробные и никакой опасности для других стран не представляют. «Об этом все сообщалось, заблаговременно предупреждались обе стороны, и мы предупредили США, что будем рядом работать. Это плановые полеты, выполняются учебно-тренировочные задачи, они не носят угрожающий характер», — резюмировал он.