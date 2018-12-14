Пассажир своими руками обезвредил драчунью в утреннем метро

Пассажир метро обезвредил и удерживал до приезда полиции женщину, которая устроила драку в переполненном поезде. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в метро Нью-Йорка около восьми утра. 40-летняя Анна Лущинская бросилась на близстоящую девушку, выкрикивая расистские оскорбления. Люди пытались оттащить драчунью, но она не прекращала проявлять агрессию.

Видеоролики с произошедшим опубликовал пользователь Twitter под ником @PlatanoMan. «Когда она полезла ко мне, пришлось ее обезвредить до приезда копов», — говорится в еще одном твите американца. Он также сопроводил публикацию двумя снимками, на которых держит Лущинскую и передает ее полиции.

Портал heavy отмечает, что это далеко не первый случай, когда женщина попадается на драке: на ее счету около десятка задержаний. Например, ранее ее задерживали за то, что она плевалась в прохожих.