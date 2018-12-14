«Яндекс» определил дату смерти Петра Порошенко

Один из микроблогеров заметил, что, если вбить фамилию главы государства в «Яндексе», поисковик выдает данные «Википедии» с обозначением его даты смерти. Смерть Порошенко датирована 11 декабря.

Обычно в правом верхнем углу при запросе информации о каких-либо личностях, «Яндекс» транслирует данные из «Википедии». В настоящее время данные о смерти Порошенко в «Википедии» отсутствуют.