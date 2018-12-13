У Беглова появился конкурент

Мы не зря постоянно обращаемся к теме политического будущего Санкт-Петербурга . Город это особый. Культурная столица современной России да еще и гнездо нынешней власти. А потому местные перипетии, подковерные поединки, конкуренция между различными политическими деятелями так или иначе затягивают в свою орбиту многих первых лиц государства. Показывают, кто к какому политическому клану принадлежит. И если есть конкурирующие кремлевские башни, то, прежде своего, они борются за сохранение доменов своего влияния на малой невской родине.

Не так давно мы рассказывали о неожиданном демарше спикера городского ЗакСа Вячеслав Макарова , который совершенно дерзко обозвал чиновников из городской администрации «импотентами» за их нерешимость в передаче Исаакиевского собора церкви. Мол, два года, как принято соответствующее правительственное распоряжение, но вот под напором либеральных протестов власти дают задний ход, хоть большинство городских депутатов за совершение такого акта передачи скорейшим образом.

Такой демарш политика, находящегося в одной партийной обойме с критикуемыми, выглядит, мягко говоря, провокационным. Уж Вячеславу Макарову ли не знать, что даже набожный Георгий Полтавченко не смог реализовать соответствующее решение, столкнувшись с уличными протестами. Впрочем, выпад Макарова можно было бы списать на перепады давления и тяжкую петербургскую зиму. Если бы его не серьезное укрепление его политических позиций в городе и партии. Во-первых, в родной стольный град нанес визит молодая звезда «Единой России» Андрей Турчак , который продемонстрировал полную поддержку деятельности спикера Закса. А, во-вторых, Макарова ввели на прошедшем съезде в политический совет правящей партии. А это, как говорят, политические аналитики, серьезный знак усиления позиций. И, собственно, что может помешать главе ЗакСа также претендовать на кабинет в Смольном?

Действительно, кто сказал, что именно Александр Беглов станет в обязательном порядке следующим полным губернатором? Ведь даже в ходе финальной аудиенции перед назначением врио сам президент высказался довольно туманно: мол, посмотрим, как пойдут у вас дела. А дела идут с переменным успехом. С одной стороны, обострение на почве передачи главного собора города РПЦ , с другой, странный запрет на проведение коммунистами и прочими леваками их традиционного прохода к «Авроре» 7 ноября. Даже Анатолий Собчак до такого не опускался. А тут еще и шум вокруг того, что власти не поддержали установку табличек «последнего адреса» на стенах домов, в которых производились в годы репрессий аресты известных в городе и стране деятелей. Так что и левые, и либералы находят мотивы для раздражения.

Потому и рейтинг избираемости Беглова, который постоянно тщательно замеряется, сильно колеблется. И что с того, что он уже заявил о готовности идти на выборы да еще в качестве независимого кандидата? Известно, что Георгий Полтавченко также дал своим сотрудникам команду готовиться к перевыборам, но был вынужден уйти.

Тем более, появились слухи о том, что, мол, весной возможно объединение города и все еще Ленинградской области. И на руководство таким гигантским субъектам может претендовать фигура из первого политического ряда. Та же активная сейчас Валентина Матвиенко. Как говорится, возможны варианты. А раз так, критика действующей городской администрации будет только ужесточаться, ведь город на Неве — очень хороший приз.