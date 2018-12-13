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Более двухсот женщин обвиняют известного медиума в изнасиловании 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Более чем 200 женщин обвинили в действиях сексуального характера медиума Жоана ди Фариа. В связи с этим прокуратура бразильского штата Гояс выступила с прошением об его аресте.
Жоан ди Фариа является довольно известным человеком в Бразилии и за ее пределами, передает РИА Новости. Мужчина предпочитает, чтобы его называли Жоан ди Деус, что переводится как «Джон от Бога»​​​.
Всего за неделю на «бразильского бога» поступило 10 заявлений, но очень быстро их число увеличилось. По словам пострадавших, во время спиритических сеансов целитель насиловал женщин.
Среди подавших заявления были не только гражданки Бразилии. Так, самое первое заявление было написано туристкой из Нидерландов.
Сам Жоан ди Фариа отрицает все обвинения.
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