В Госдуме оценили резолюцию ЕС против «Северного потока-2»

В документе, который принят в Страсбурге Европарламент «заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения». «Северный поток-2» осуждается как «политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения».

Напомним, что «Северный поток-2» должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии . Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что политизация проекта «Северный поток-2» связана прежде всего с интересами США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.

Что касается проекта газопровода, то он никак не связан с политикой. «Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный — для России, для Германии и для Европы в целом», — отметил Завальный в комментарии RT.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.