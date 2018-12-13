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В Госдуме оценили резолюцию ЕС против «Северного потока-2» 

Российская Газета + ещё 40 1 час назад
Фото: Российская Газета
В документе, который принят в Страсбурге, Европарламент «заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения». «Северный поток-2» осуждается как «политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения».
Напомним, что «Северный поток-2» должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что политизация проекта «Северный поток-2» связана прежде всего с интересами США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.
Что касается проекта газопровода, то он никак не связан с политикой. «Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный — для России, для Германии и для Европы в целом», — отметил Завальный в комментарии RT.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что принятая Европарламентом резолюция против «Северного потока-2» связана с давлением со стороны США. «Сама по себе резолюция Европарламента против Северного потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США», — считает Пушков.
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