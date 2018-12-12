о системных переменах в Донецкой народной республике

«Республика выйдет из кризиса не экстремальным рывком и с многочисленными обременениями для тех, кто был бы в прежние времена назначен на роль виноватых, а плавно и бесконфликтно, приобретя опыт консенсусного развязывания узлов, которых жизнь навяжет ещё достаточно. Такой способ решения проблем хорош тем, что он позволяет использовать комплексный и системный подход, исключающий повторение подобных ситуаций в перспективе. Это только кажется, что комиссар с наганом является самым эффективным менеджером, способным в одно мгновение решить любую возникающую проблему. На самом деле, если экономический механизм отлажен и мыслится как сложная многоуровневая структура, никаких крайних мер не требуется».

Уже в течение нескольких лет Донецкая народная республика, экономике которой войной и блокадой со стороны Украины был нанесён катастрофический ущерб, пытается выжить и восстановить промышленность, запустить сельское хозяйство, наскрести средства на развитие. Сказать, что люди в ДНР живут бедно, значит не сказать ничего. Фактически население балансирует на грани нищеты: мизерные по российским меркам пенсии и зарплаты не обеспечивают даже прожиточный минимум, не говоря уже о сколько-нибудь пристойном уровне благосостояния. Однако совершенно определённо можно утверждать, что такая ситуация не станет источником социальных потрясений и катаклизмов.

По большей части граждане республики несут свой тяжкий крест, понимая, что это цена когда-то сделанного выбора. Война разорительна, она ломает традиционные формы общественного быта, губительно сказывается на хозяйственной деятельности, она опустошает карманы всех и каждого. Резкое падение уровня жизни — её неизбежное следствие. И люди готовы противостоять невзгодам — прежде всего потому, что для них (тех, кто не брал в руки оружие) это форма их собственного сопротивления нацистским силам, превратившим за эти же пять лет Украину в страну, малопригодную для жизни, а главное — лишённую перспективы стать когда-нибудь нормальным государством. У Донецкой народной республики с её антинацистской идейной платформой такая перспектива имеется.

Но любое терпение не безгранично. Когда происходят события, стирающие границу между бедностью и нищетой, люди начинают задавать вопросы властям — и часто в форме весьма неприятной. Именно таким событием в ДНР стал давший о себе знать ещё в прошлом месяце рост цен на продовольственные товары. Премиальная и средняя категории, которые традиционно дорожают перед Новым годом, — это не то, что туманит воображение граждан молодой республики. Ударом для значительной части населения оказалось повышение стоимости так называемой социальной продуктовой группы, в первую очередь хлеба. На дешёвые сорта цены не поднимались, но их расхватывали тут же, в течение каких-нибудь 15-20 минут после начала продаж. За хлебом потянулась и мука.

Ответственность за происходящее, как это традиционно бывает, народ возложил на новую власть: то ли управление республикой попало в руки людей, не способных поддерживать режим пусть даже минимального жизнеобеспечения, то ли новые правители решили ограбить и без того едва выживающее население. Эти обвинения никакого отношения к реальным причинам скачка цен не имели. Проблемы в аграрной отрасли копились давно.

Предыдущая команда держала фермеров в чёрном теле, то отбирая у них урожай под тем предлогом, что обрабатываемая ими земля не прошла регистрацию, то отказывая им в господдержке, то просто изымая заработанные средства. Следствием такой мягко говоря непродуманной политики стал дефицит зерна на республиканском рынке. Плюс ко всему наложился неурожай.

Ещё в начале декабря новый глава республики Пушилин провёл расширенное совещание, в котором участвовали члены правительства, производители хлеба и руководители торговых сетей. Я могу хорошо себе представить, с каким настроением готовились к этой встрече представители бизнес-сообщества. Раньше их вообще не стали бы приглашать обсуждать что-то на правительственной площадке. В лучшем случае они получили бы жёсткие указания снизить цену в каком-нибудь министерском кабинете без всякой возможности эти указания оспорить, в худшем — разговор состоялся бы условно говоря «на подвале» одного из силовых подразделений и методы убеждения были бы соответствующими.

На сей раз события приняли шокировавший производителей и ретейлеров оборот. С ними действительно вели диалог, пытаясь разобраться в тех проблемах, с которыми они столкнулись, чтобы найти какие-то устраивающие всех решения. Руководитель одной из торговых сетей, потрясённый кардинальной переменой в методике работы власти с бизнесом, прямо на совещании объявил, что считает крайне важной эту вдруг образовавшуюся возможность открыто обсуждать ситуацию, не опасаясь малоприятных и опасных для здоровья последствий.

Вице-премьер по экономике Игорь Мартынов сказал мне, что в ближайшее время вопрос с ценами будет урегулирован. На самом деле произошло удорожание премиальных сортов, а дефицит социального хлеба спровоцировали паника, породившая ажиотажный спрос, и спекулянты, бросившиеся скупать муку и дешёвую хлебную продукцию для перепродажи. Сейчас комиссии четырёх министерств ведут ежедневный мониторинг ситуации по всей республике, чтобы оперативно перебрасывать необходимые ресурсы туда, где в них появляется нужда. С ретейлерами также удалось найти общий язык без угроз и членовредительства.

Республика выйдет из кризиса не экстремальным рывком и с многочисленными обременениями для тех, кто был бы в прежние времена назначен на роль виноватых, а плавно и бесконфликтно, приобретя опыт консенсусного развязывания узлов, которых жизнь навяжет ещё достаточно. Такой способ решения проблем хорош тем, что он позволяет использовать комплексный и системный подход, исключающий повторение подобных ситуаций в перспективе. Это только кажется, что комиссар с наганом является самым эффективным менеджером, способным в одно мгновение решить любую возникающую проблему. На самом деле, если экономический механизм отлажен и мыслится как сложная многоуровневая структура, никаких крайних мер не требуется.

Эта история даёт представление о тех переменах, которые (хотя и не слишком заметно для постороннего глаза) неуклонно идут в республике. Переменах крайне важных, принципиальных, демонстрирующих, что военно-командный стиль управления, сложившийся в республике в период атаманщины, навсегда остался в прошлом.

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