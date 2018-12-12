Токсичные соседи: семья с больным ребенком ушла из дома

Одна из семей с онкобольным ребенком, которых пытались выселить соседи, уехала из квартиры в Москве . Жители дома накануне собирали подписи за выселение, опасаясь того, что «рак заразен». СК начал по этому факту доследственную проверку. В фонде, занимающемся размещением таких семей, пояснили, что отъезд связан не с травлей, а с перерывом в лечении.

Семья с ребенком, болеющим раком, уехала из дома на юго-западе Москвы. Ранее их пытались выселить соседи. Как отмечается, отъезд семьи подтвердили соседи, а также мать одного из детей.

«У меня нет информации, что они съехали, может они просто на время уехали», — заявила хозяйка квартиры.

Как сообщила пресс-служба фонда «Подари жизнь», отъезд семьи не связан с петицией жильцов этого дома.

«Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Их отъезд плановый.

Фонд продолжит арендовать эту квартиру, пока хозяйка квартиры будет согласна фонду ее сдавать», — цитирует сообщение пресс-службы «Москва 24».

О сборе подписей стало известно 8 декабря. Москвичка Наталья Машкова рассказала в соцсетях о том, что некоторые жители ее дома во главе со старшей по подъезду Еленой Аллиной инициировали петицию против того, чтобы в их доме проживали приезжие семьи с детьми, которые больны онкологическими заболеваниями. Как пояснила Машкова, старшая по подъезду уверена, что рак является инфекционным заразным заболеванием.

Пенсионерка заметила, что в их доме регулярно появляются дети, которые носят медицинские маски, иногда ходят на костылях и пользуются бинтами. Аллина выяснила, что дети являются онкобольными.

После этого она начала сбор подписей «против ракового диспансера» в их доме. В заявлении жильцов утверждается, что «рак — заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов». Разные пациенты, регулярно приезжающие в квартиру, каждый раз привозят «разные виды инфекций рака», утверждают авторы заявления.

«Мы ни одного документа не видели, все на словах. Откуда эти люди, почему они в бинтах и масках, мы не знали до последнего. Чем они больны? Медики говорят нам: «Рак не заразен». Но как это можно утверждать, если лечения так и нет? Облучение и химия не лечение», — отметила Аллина в разговоре с РИА «Новости».

Аллина рассказала РИА «Новости», что якобы консультировалась с медиками, проживающими в доме, и они подтвердили ее опасения. Теперь пенсионерка переживает, что соседство с онкобольными детьми грозит жильцам заражением. По словам старшей по подъезду, 46 из 64 квартир их дома выступают за выселение детей.

Основная претензия, по словам старшей по подъезду, в том, что за несколько месяцев в дом ни разу не приезжал санитарный надзор, никто не проверял состояние помещений.

Аллина также обратила внимание, что проживающие в квартире пациенты выкидывают в мусоропровод бинты, шприцы и окровавленную вату: «У них рак крови, прочие возбудители заболеваний. Такое нельзя бросать в общий мусоропровод!».

Семь жилых квартир пользуются одной канализацией с «проблемной квартирой», подчеркнула она. Планировка дома не предусматривает ту обработку, что есть в больницах. Кроме того, в квартире нет кварцевания, нет очистки вентиляции и пола.

В трех комнатах московской квартиры живут родители с детьми, приехавшие в столицу специально на лечение в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Онкобольные, которых врачи выписывают на амбулаторный этап лечения, имеют возможность жить вне больницы, а на процедуры и обследования приходить каждый день. Возможности тратиться еще на аренду жилья у них нет, поэтому квартиру снимает для них фонд.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова осудила инициативу жителей одного из домов на юго-западе Москвы о выселении онкобольных детей. Она рассказала, что «не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме».

«Сначала подумала, что речь идет о помощи! Неужели в XXI веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно. Это не просто человеческая безграмотность — это черствость, безразличие и невежество», — заявила Кузнецова RT.

Она напомнила, что весь цивилизованный мир ищет способы помочь больным детям.