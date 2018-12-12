Пророссийскую журналистку собрались депортировать на Украину после дебоша

Пропавшая украинская журналистка Елена Бойко , критиковавшая действия ВСУ, нашлась в полицейском участке после дебоша в квартире; ее могут депортировать из России на родину до Нового года; на Украине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.

Знакомая Бойко Ксения Шкода заявила, что женщина попала в участок из-за дебоша. На Бойко с начала 2018 года несколько раз жаловались соседи из-за посиделок и дебошей. Квартира, где проживала пропавшая, считается «антисоциальной» и находится на особом контроле полиции.

Через сутки после начала поисков Бойко нашли в центре для мигрантов. До конца 2018 года российские власти планируют отправить ее на Украину.

В отношении Бойко на родине возбуждено уголовное дело из-за поддержки ДНР и ЛНР, российского Крыма и ряда других «проступков». Обвинение выдвинуто по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

«Все это весьма тревожно, учитывая, что выдворение как ополченцев, так и просто политических беженцев — очень частая история, и каждый раз приходится прилагать максимум усилий, чтобы этого не допустить. Все это ужасно, тем более что депортируют человека, который подвергается преследованию на Украине. Будем заниматься вызволением», — заявил Шаргунов.

«Подобные случаи — не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», — заявила с председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина

Ранее ополченец из Донбасса Филипп Венедиктов, спасавший русских добровольцев, попытался оспорить в суде решение миграционной службы о выдворении из страны.