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В городах России устроили световое шоу в честь Дня Конституции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На фасадах домов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Липецке в ночь на 12 декабря прошли трехмерные световые шоу в честь Дня Конституции.
Шоу устроили участники команды «Молодежки ОНФ», отметившие 25-летие принятия Конституции России.
«С помощью 3D-видеомэппинга, прямо на стенах домов зрители наблюдали целую историю — момента принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года до наших дней», — говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Шоу продолжались с полуночи до 08.00 по местному времени.
Кроме того, участники региональных команд ОНФ ЦФО подарят всем, кому в 2018 году исполняется 25 лет, сувениры — чехлы для банковских карт. Подарки можно получить до 25 декабря.
«С этого момента яркий дизайн чехла с хэштегом #ЯРовесникКонституции призван напоминать, что Конституция России достаточно молода, как 25-летняя молодежь», — говорится в сообщении.
Ранее в среду президент Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции России, заявлял, что Высший закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.
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