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Китайская пресса сравнила Канаду с 51-м штатом США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Канаде следует держать дистанцию по отношению к гегемонии США, пишут китайские СМИ.
Global Times (структурное подразделение китайской газеты «Жэньминь жибао») призвала Канаду «выполнять свои обязательства» и не ставить «юрисдикцию длинной руки» третьего государства выше основополагающих прав Пекина», передает ТАСС.
В Канаде заявили, что финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу могут освободить, если Вашингтон до 8 января 2019 года не направит Оттаве официальный запрос о ее экстрадиции.
Как пишет газета, задержание Мэн Ваньчжоу нарушает соглашение Китая и Канады об экстрадиции, которого вполне достаточно для отказа Вашингтону, но Канада все равно ждет указаний США.
«Разве не имеем мы право после этого называть Канаду 51-м американским штатом?» — заявило издание.
Китайская сторона подчеркивает разницу между задержанием Мэн Ваньчжоу в Канаде и бывшего канадского дипломата Майкла Коврига в Китае. Указывается, что Мэн Ваньчжоу не нарушала канадских законов, а «Ковриг арестован в Китае» за то, что совершил на китайской территории.
Ковриг подозревается в подрыве национальной безопасности Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьцзинбао».
Тем временем Globe and Mail пишет, что в Китае, предположительно, задержали еще одного гражданина Канады Майкла Спэйвора, который помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн.
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