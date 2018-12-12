В бундестаге призвали срочно пересмотреть позицию по «Северному потоку — 2»

«Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве», — пишет Рёттген.

По его словам, военная сила исключена, однако все остальные меры должны быть рассмотрены.

«В частности, Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода «Северный поток — 2», — отметил политик.

Он считает, что газопровод «вряд ли является чисто коммерческим проектом». По его словам, он имеет «геополитические притязания» и ЕС как минимум должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.