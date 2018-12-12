Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал власти ФРГ в срочном порядке пересмотреть позицию по газопроводу «Северный поток — 2» из-за инцидента в Керченском проливе. Его статью публикует The Guardian.
«Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве», — пишет Рёттген.
По его словам, военная сила исключена, однако все остальные меры должны быть рассмотрены.
«В частности, Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода «Северный поток — 2», — отметил политик.
Он считает, что газопровод «вряд ли является чисто коммерческим проектом». По его словам, он имеет «геополитические притязания» и ЕС как минимум должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если бы немецкая сторона вышла из «Северного потока — 2», то это бы навредило Украине.