Эксперт объяснил «забвение» Валерии

Певица Валерия перестала появляться в чартах популярных российских радиостанций из-за зависти коллег по цеху, заявил изданию Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Парламентарий уверен, что злоумышленники намеренно ставят крест на карьере популярной артистки.

«В последние годы ее нет на "Русском радио", она перестала получать премии "Золотой граммофон". И все это происходит на фоне того, что у артистки выходят стопроцентные хиты», — недоумевает парламентарий.

По словам Манукяна, совместная песня Валерии с Егором Крида могла бы возглавлять хит-парады, но «прекрасная коллаборация представителей двух поколений» так и осталась неизвестна широкой публике.

«Складывается ощущение, что успешной карьере этой прекрасной певицы элементарно завидуют», — предположил депутат.

Манукян уверяет, что такие ситуация зачастую случаются, когда менее одаренные артисты, имеющие влиятельные знакомства, пробивают себе дорогу к славе, буквально «шагая по головам», и стараются занять «не своё место в шоу-бизнесе».