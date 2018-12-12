Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил «забвение» Валерии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Валерия перестала появляться в чартах популярных российских радиостанций из-за зависти коллег по цеху, заявил изданию Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Парламентарий уверен, что злоумышленники намеренно ставят крест на карьере популярной артистки.
«В последние годы ее нет на "Русском радио", она перестала получать премии "Золотой граммофон". И все это происходит на фоне того, что у артистки выходят стопроцентные хиты», — недоумевает парламентарий.
По словам Манукяна, совместная песня Валерии с Егором Крида могла бы возглавлять хит-парады, но «прекрасная коллаборация представителей двух поколений» так и осталась неизвестна широкой публике.
«Складывается ощущение, что успешной карьере этой прекрасной певицы элементарно завидуют», — предположил депутат.
Манукян уверяет, что такие ситуация зачастую случаются, когда менее одаренные артисты, имеющие влиятельные знакомства, пробивают себе дорогу к славе, буквально «шагая по головам», и стараются занять «не своё место в шоу-бизнесе».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию29
«Спокойные» дни в Москве закончатся
Порошенко объявил о «войне» из-за Керченского инцидента685
Захарова оценила «надежды» на уничтожение Крымского моста8
Смертельная перестрелка в Москве попала на видео108
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
01:47
Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300
Армия Происшествия
00:39
Робот Борис оказался ряженым в костюм танцором
Наука и техника
04:24
Нахамивший Путину Лукашенко ищет новых союзников
В мире СНГ
00:58
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
Шоу-бизнес
03:33
В Москве пропала украинская журналистка
Происшествия
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение