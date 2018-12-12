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«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» привлечением к ответственности за невыплату $2,56 млрд 

Rambler News Service + ещё 11 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook пригрозил привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности в случае, если компания продолжит уклоняться от выполнения решения Стокгольмского арбитража по выплате $2,56 млрд
«”Газпром” продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что «Газпром» проиграл в апелляционном суде Швеции о приостановке принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований у «Газпрома» не платить нам по этому решению», — написал Витренко.
«А если подтвердятся недобросовестные действия «Газпрома» по уклонению от исполнения решений судов — они будут привлечены к ответственности», — написал Витренко.
Витренко также добавил, что «США — это не последняя юрисдикция, где „Газпром“ ждут проблемы».
Ранее о том, что «Нафтогаз Украины» пытается привлечь американские суды к разбирательству с «Газпромом» о взыскании $2,6 млрд, присужденных «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем, сообщала газета «Коммерсант».
28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.
Из заявленных «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд шведского округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
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