«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» в американский суд, сообщили СМИ

Так, «Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Оба ответчика зарегистрированы в Техасе. «Нафтогаз» просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь украинцам в процессе против «Газпрома» в Нидерландах . «Газпром» отказался от комментариев изданию.

С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии Великобритании и Нидерландах. В последнем случае, как следует из документов, «Нафтогаз» хотел арестовать принадлежащие «Газпрому» акции South Stream Transport B. V. (оператор строящегося «Турецкого потока»), Gazprom Achim B. V., Gazprom EP International B. V., Gazprom Finance B. V., Gazprom Sakhalin Holdings B. V., Blue Stream Pipeline Co. B. V. (оператор «Голубого потока») и Gazprom Holding Cooperatie U. A. Суд Амстердама одобрил арест 30 мая, однако «Нафтогаз» преуспел лишь в случае Blue Stream Pipeline Co.

Как указано в иске украинской компании, сотрудник Blue Stream показал судебному приставу реестр акционеров компании, в котором фигурировал «Газпром». Остальные шесть компаний отказались показывать реестр, а 1 июня пять из них (кроме South Stream Transport) дали показания в суде, согласно которым «Газпром» не является их акционером, пишет газета.

Что касается South Stream Transport, то 100% акций компании были переведены из прямого владения «Газпрома» на его дочернюю «Газпром трансгаз Краснодар». Как утверждают юристы «Нафтогаза», это произошло за день до того, как суд Амстердама вынес решение об аресте активов «Газпрома» в стране. В итоге «Нафтогазу» не удалось арестовать другие активы «Газпрома» в Нидерландах, помимо доли в «Голубом потоке», поскольку украинская компания достоверно не знает новых собственников прочих компаний, а владелец South Stream Transport находится в российской юрисдикции. Согласно отчетности «Газпрома» за третий квартал, владельцы прочих его структур в Нидерландах — компании группы «Газпром», зарегистрированные в РФ.

Теперь «Нафтогаз» готовит новый иск к «Газпрому» в Нидерландах, требуя признать, что передача акций South Stream Transport российской структуре — попытка должника вывести активы из-под ареста. «Газпром», согласно материалам, поданным «Нафтогазом» в суды Техаса, утверждает, что передача акций была частью давно запланированной реструктуризации. «Нафтогаз» пытается оспорить это и хочет найти доказательства в документах GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton. По мнению юристов «Нафтогаза», если реструктуризация готовилась давно, то эти две компании должны быть уведомлены о ней.