США приветствовали решение ЕС по «Северному потоку — 2» и продлению санкций против России

ВАШИНГТОН, 16 декабря. / ТАСС /. Соединенные Штаты приветствовали в субботу резолюцию Европарламента по Украине и «Северному потоку — 2», а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России . Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

По его словам, «Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и его стран — участниц по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины». Дипломат назвал среди них резолюцию Европарламента от 12 декабря, которая «вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода „Северный поток — 2“ как политический проект». «Мы призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана» строительством этого трубопровода, утверждает Палладино.

Он также сообщил, что Вашингтон «приветствует единогласное решение Европейского совета (саммит ЕС — прим. ТАСС) о продлении экономических санкций против России». «Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение России на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море», — сказал дипломат.

Он в очередной раз заявил, что «Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия». «Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил Палладино.