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Госдеп США призвал Германию отказаться от «Северного потока—2» 

Rambler News Service + ещё 117 2 часа назад
Фото: Украина.ру
США призвали Германию «прислушаться к обеспокоенности соседей» по поводу строительства газопровода «Северный поток—2». Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.
«Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода «Северный поток — 2» как политический проект. Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», — цитирует «РИА Новости» дипломата.
[Ранее] (https://rns.online/energy/SSHa-prizvali-vseh-uchastnikov-Severnogo-potoka—2-viiti-iz-proekta—2018-12-10/) помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон в ходе брифинга заявил, что Вашингтон призывает всех участников «Северного потока — 2» выйти из проекта.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
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