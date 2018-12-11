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Продавца квартиры Коляна из «Реальных пацанов» затравили на Урале 

News.ru 2 часа назад
Жители Урала затравили женщину, которая продавала якобы комнату из сериала «Реальные пацаны». Объявление о продаже разместила пресс-служба «Авито».
Однако пользователи заметили, что сериал снимался не в пятом подъезде, как указано, а в первом.
«В объявлении, которое было опубликовано в мае, я указывала, что в данном доме были съемки. Когда поднялась эта волна, я удалила текст. Не хочу никаких статей и звонков больше», — передаёт слова Ксении (её номер был указан в объявлении) URA.RU.
Как ранее писал News.ru, киностудия «Союзмультфильм» разместила в Сети новую, девятую по счёту, серию «Простоквашино». В ней герои мультфильма будут выяснять семейные отношения.
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