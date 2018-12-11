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Причиной сбоя на фиолетовой ветке московского метро стало зажатие дверей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Причиной сбоя на фиолетовой ветке московского метро утром 11 декабря стало зажатие дверей вагона, что потребовало высадки пассажиров для диагностики всего состава. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
"Утром были увеличены интервалы на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. Сейчас движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется по графику. На Таганско-Краснопресненской линии причиной задержки поездов стала высадка двух поездов из-за удержания дверей. Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места", — сказал собеседник агентства.
В соответствии с требованиями безопасности, в случае зажатия дверей, пассажиров необходимо высаживать из поезда "для проверки дверей и дверных механизмов", уточнили в подземке. "Такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие — на заполненности последующих поездов", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что на Замоскворецкой линии было временно приостановлено движение поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" по техническим причинам. "Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку", — заключил представитель пресс-службы.
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