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Метрополитен назвал причины утренних сбоев на 2 ветках 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Причиной утреннего сбоя во вторник на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, а на Замоскворецкой линии — техническая неисправность одного из составов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около трех часов назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06, движение поездов полностью останавливали на участке от «Орехова» до «Автозаводской». Также с увеличенными интервалами следовали составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.
«На Таганско-Краснопресненской линии причиной задержки поездов стала высадка двух поездов из-за удержания дверей. Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров, и проверить двери и дверные механизмы», — отмечается в материале.
Такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие — на заполненности последующих поездов.
«На Замоскворецкой линии было временно приостановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» по техническим причинам, один из поездов пришлось убрать с линии. Сейчас он проходит проверку», — заключается в материале.
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