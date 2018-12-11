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Конституция России созрела для серьезных изменений, считает Зюганов 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Конституция Российской Федерации имеет ряд недостатков, изменения в главный документ страны назрели давно, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Конституции России в этом году исполняется 25 лет.
"Мы считаем, что та конституция, которую тогда приняли, не выполняет главную функцию — не обеспечивает вывод страны из кризиса, не дает равные возможности для развития страны, по-прежнему душит всю социальную сферу и нарушает один из главных пунктов даже этой конституции, которая гласит, что мы строим социальное государство, а власть не имеет права принимать законы, которые ухудшают социально-экономическую ситуацию", — заявил Зюганов журналистам.
По его словам, изменения назрели давно.
"Она давно созрела для внесения серьезных изменений, корректировки курса, создания реальных условий для развития страны", — отметил политик.
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