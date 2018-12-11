Конституция России созрела для серьезных изменений, считает Зюганов

Конституции России в этом году исполняется 25 лет.

"Мы считаем, что та конституция, которую тогда приняли, не выполняет главную функцию — не обеспечивает вывод страны из кризиса, не дает равные возможности для развития страны, по-прежнему душит всю социальную сферу и нарушает один из главных пунктов даже этой конституции, которая гласит, что мы строим социальное государство, а власть не имеет права принимать законы, которые ухудшают социально-экономическую ситуацию", — заявил Зюганов журналистам.

По его словам, изменения назрели давно.

"Она давно созрела для внесения серьезных изменений, корректировки курса, создания реальных условий для развития страны", — отметил политик.