Девушка выступила у шеста перед детьми на Ямале

Жительница Нового Уренгоя попыталась выиграть конкурс «Звезда Ямала», станцевав на пилоне, но не учла, что зрителями, а также одними из участников конкурса были дети. Об этом сообщает «Мэш».

Телеграм-канал опубликовал видео выступления конкурсантки. Блондинка в нижнем белье и в фиолетовых сапогах на высокой платформе весьма откровенно танцует вокруг пилона.

При этом на видео заметно, что за кулисами своей очередь дожидаются другие конкурсанты. Судя по виду, многим из них едва ли больше 10 лет.

Глава местного управления по работе с молодежью Оксана Реймер подтвердила РИА Новости факт инцидента и объяснила, что конкурс был открытым и являлся отборочным этапом ко Дню молодежи.

«Люди пришли, заявились, выступили», — отметила она.

По словам Реймер, выступления конкурсантов не были отсмотрены организаторами предварительно, почему они и не знали заранее, за счет чего девушка планирует выиграть конкурс.

Чиновница добавила, что обратится к организаторам с просьбой впредь отсматривать выступления участников заранее, а родителям детей, которые стали свидетелями танца на шесте, принесет извинения.