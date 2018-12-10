В Москве соберут рождественские подарки

Москве пройдет сбор подарков для нуждающихся семей в рамках акции «Рождественский подарок». Акция, существующая уже 12 лет, каждый год оказывает помощь около 50 семьям. Волонтеры предварительно беседуют с каждой семьей, после чего на сайте PodariPodarok.org описывают ее ситуацию и приводят перечень подарков, необходимых именно этой семье, сообщает Фома.Ru.

После знакомства с историей той или иной семьи на сайте PodariPodarok.org желающие смогут привезти подарки 22 или 23 декабря на склад в Москве или заказать доставку сразу по адресу семьи.

Контакты координаторов акции: Юлия Ситникова: +7 906 068-34-66 и Лариса Безвербная: +7 906 071-35-92 (larisa.bezverbnaya@gmail.com).