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В Москве соберут рождественские подарки 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В Москве пройдет сбор подарков для нуждающихся семей в рамках акции «Рождественский подарок». Акция, существующая уже 12 лет, каждый год оказывает помощь около 50 семьям. Волонтеры предварительно беседуют с каждой семьей, после чего на сайте PodariPodarok.org описывают ее ситуацию и приводят перечень подарков, необходимых именно этой семье, сообщает Фома.Ru.
После знакомства с историей той или иной семьи на сайте PodariPodarok.org желающие смогут привезти подарки 22 или 23 декабря на склад в Москве или заказать доставку сразу по адресу семьи.
Контакты координаторов акции: Юлия Ситникова: +7 906 068-34-66 и Лариса Безвербная: +7 906 071-35-92 (larisa.bezverbnaya@gmail.com).
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