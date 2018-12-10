Друзья рассказали о звонках Сбербанка погибшему подростку

16-летний подросток Никита К. из Абакана ушёл из жизни из-за угроз со стороны службы безопасности Сбербанка . Об этом сообщает информационный портал RN BEE.

Молодой человек и его друзья получили банковские карты. Ребята придумали схему, в которой незаконно вносили в банкоматы билеты банка приколов, а снимали уже настоящие деньги.

Сотрудники безопасности Сбербанка заметили, что карта используется не по назначению и стали названивать школьнику с угрозами. Хотя должны были обратиться к родителям и в правоохранительные органы , так как замешан несовершеннолетний.

Перед смертью мальчик разговаривал с человеком из службы безопасности банка. Друзья умершего сообщили, что сотрудники банка довели подростка до такого решения своими звонками.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Представители банка опровергли причастность их сотрудников к произошедшему, но они готовы оказать любую помощь следствию для установления причин данного трагического события.

«Служба безопасности банка не вступала ни в какие контакты с погибшим. Мы надеемся, что следствие выяснит причины гибели подростка. Банк готов предоставит всю необходимую информацию и оказать максимальную помощь следствию» — сообщили в пресс-службе Сбербанка.