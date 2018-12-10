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Друзья рассказали о звонках Сбербанка погибшему подростку 

News.ru 2 часа назад
16-летний подросток Никита К. из Абакана ушёл из жизни из-за угроз со стороны службы безопасности Сбербанка. Об этом сообщает информационный портал RN BEE.
Молодой человек и его друзья получили банковские карты. Ребята придумали схему, в которой незаконно вносили в банкоматы билеты банка приколов, а снимали уже настоящие деньги.
Сотрудники безопасности Сбербанка заметили, что карта используется не по назначению и стали названивать школьнику с угрозами. Хотя должны были обратиться к родителям и в правоохранительные органы, так как замешан несовершеннолетний.
Перед смертью мальчик разговаривал с человеком из службы безопасности банка. Друзья умершего сообщили, что сотрудники банка довели подростка до такого решения своими звонками.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Представители банка опровергли причастность их сотрудников к произошедшему, но они готовы оказать любую помощь следствию для установления причин данного трагического события.
«Служба безопасности банка не вступала ни в какие контакты с погибшим. Мы надеемся, что следствие выяснит причины гибели подростка. Банк готов предоставит всю необходимую информацию и оказать максимальную помощь следствию» — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Ранее News.ru о том, что бывший первый зампред Сбербанка, советник Германа Грефа Максим Полетаев покидает кредитную организацию. Новым местом работы Полетаева могут стать структуры Дерипаски. Сам Полетаев, как и представители Дерипаски и Сбербанка, от комментариев отказался.
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