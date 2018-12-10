«Фобос»: Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за выходные

«В выходные осадки шли в основном вчера, в воскресенье. Тогда выпало чуть более 3 мм осадков, а если быть точнее — 3,2 мм. В ночь на понедельник осадки продолжились. По предварительным данным, выпало еще 2 мм. Высота снежного покрова вчера составила 14 см. Сегодня до конца дня ожидается продолжение выпадения осадков, но небольшое и, скорей всего, не более 2 мм. Снег будет мокрым и тяжелым. Если говорить о текущей неделе, то москвичей ожидает пасмурная и сырая погода», — сказали синоптики.

В «Фобосе» добавили, что вместе с тем, погода обещает быть теплой до конца недели.

«Похолодание мы ожидаем лишь к выходным», — резюмировала собеседница агентства.

Норма осадков для декабря составляет 56 мм.