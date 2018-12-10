Слушание по делу «Седьмой студии» перенесено из-за болезни Малобродского 

Мещанский суд Москвы решил переназначить дату слушания дела о хищениях в «Седьмой студии», передает РИА «Новости».
Рассмотрение дела перенесено на 14 декабря 9:30 из-за болезни продюсера Алексея Малобродского, госпитализированного в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова
Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.