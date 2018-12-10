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В России начнут штрафовать за перекодировку телефонов 

Рамблер 2 часа назад
Совет Федерации поддержал законопроект о введении штрафов за перекодировку мобильных телефонов. Физическим лицам новый IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) обойдётся в 4000 рублей, для юридических предусмотрена сумма до 100000 рублей, сообщают Ведомости.
Специалиста экспертного совета Ирина Левова рассказала, что базу данных IMEI российские операторы связи должны создать к 2023 году. По ней впоследствии покупатель сможет проверить новый телефон, а также зарегистрировать приобретённый гаджет.
Причём платной регистрацию на портале планируют сделать только для тех, кто приобрёл мобильный телефон за границей. Взнос — символический, не больше 100 рублей. Кроме того, база данных будет обладать «черным списком», куда занесут украденные или контрабандные телефоны. Пользоваться такими устройствами, уверяют эксперты, на территории России будет невозможно.
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